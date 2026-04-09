◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ヤクルト（９日・甲子園）ヤクルトは昨年のリーグ覇者・阪神に敗れ開幕から４カード連続の勝ち越しとはならなかったが、０・５ゲーム差で首位をキープしている。先発した奥川恭伸は３回まで無失点と上々の立ち上がりだったが、４回先頭に森下に左翼スタンドに運ばれ先制点を奪われた。続くに佐藤に左翼線二塁打を浴び、なおも無死二塁のピンチ。続く大山に６球目のフォークを左前にはじき返さ