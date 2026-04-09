記事ポイントニチベイ新商品展示会「ネオフェスタ2026」を全国16会場で順次開催2026年発売の新商品や窓まわり・間仕切り商品をまとめて紹介アップサイクルのノベルティや体験コーナーで魅力を体感 ニチベイは新商品展示会「ネオフェスタ2026」を2026年5月14日の東京会場から順次開催します。住宅向け窓まわり商品と住宅・オフィス向け間仕切り商品を全国16会場で紹介する展示会です。昨年好評の体験コーナーをさらに充実させ