大相撲の春巡業が9日、静岡県三島市で行われ、凱旋となった熱海市出身の小結・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、満員の館内を沸かせた。3500人の地元ファンに三役となった姿を披露し、声援を夏場所へのパワーにした。県勢では96年ぶりの三役となって、少年時代に稽古を積んだ三島市に堂々の帰還だ。熱海富士は「地元の方々に三役に上がるとずっと言い続けて、達成して皆さんの元に帰ってこられたのがうれしいです」と感無量