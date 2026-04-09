8人組アイドルグループ・log youの初レギュラーラジオ番組『原口あきまさ と log youのそれ！頂きっ』が、4月5日よりRKB毎日放送でスタートした。 （関連：【画像】log youメンバーがくれたシールを原口あきまさが返却） 同番組は毎週日曜21時30分から放送。原口あきまさの「サービス精神」と「包容力」を活かし、log youのメンバーが芸能界の歩き方を学んでいく「育成＆癒やし系