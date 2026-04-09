ミラノ・コルティナオリンピックスキージャンプで、３つのメダルを獲得した北海道江別市出身、二階堂蓮選手が母校を訪れ、後輩たちにエールを送りました。拍手で迎えられた二階堂蓮選手は母校の江別市立大麻東中学校を訪れ、後輩たちに大舞台で活躍する秘訣などを伝えました。（生徒）「あんなに飛べたのは気合が一番大切だったんでしょうか」（二階堂蓮選手）「どれだけ自分のやるべきことに集中できるか