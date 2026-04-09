◇プロ野球 パ・リーグ オリックス 2x-1 ロッテ(9日、京セラドーム)ここまで4連敗中のロッテ。この日もサヨナラ負けを喫し、5連敗となりました。この日の先発は西野勇士投手。四球でランナーを背負うも、2回まではノーヒットに抑えます。そんな中、ロッテ打線は先制のチャンス。対するオリックスの先発・宮城大弥投手を前に3回の先頭打者・友杉篤輝選手が2塁打で出塁します。しかしゴロの間のタッチアウトや盗塁死などで、3塁まで