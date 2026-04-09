◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ヤクルト＝７回降雨コールド＝（９日・甲子園）阪神・藤川球児監督が試合後のテレビインタビューと記者囲みで「うれしい」と計６度も口にし、納得の表情を浮かべた。理由はもちろん、高卒４年目右腕・茨木が６回無失点でプロ初勝利を挙げたから。昨春キャンプで自身が率いる沖縄・宜野座組に抜てきするなど、就任当初から期待をかけてきた。「いやぁ、うれしいですね。本当にうれしいです。