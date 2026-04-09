「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が９日、グループの公式サイトで今春のツアーをもって卒業することを電撃発表。自身のインスタグラムでも、卒業を伝えた。牧野は文書で「ハロプロ研修生で約２年、モーニング娘。で約１２年、今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。また残りわずかなモーニング娘。人