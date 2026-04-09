「阪神２−０ヤクルト」（９日、甲子園球場）阪神は今季２度目の完封勝利で、２００８年以来となる４カード連続の勝ち越しを決め、首位・ヤクルトと再びゲーム差０・５とした。高卒４年目・茨木がプロ初先発初勝利を挙げた。チェンジアップを効果的に使い、６回５安打無失点と好投。試合開始直前から降り始めた雨の影響でグラウンドコンディションが悪い中、堂々の投球を見せた。試合後、藤川監督は「うれしいですね。素晴ら