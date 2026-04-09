お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優が９日、自身のＳＮＳを更新。パワフルなショットが反響を呼んでいる。濱口はインスタグラムに「久しぶりに叫びました」とつづり、「＃とったどぉー＃獲ったどぉー＃素潜り」とハッシュタグを付けて投稿。ＹｏｕＴｕｂｅ撮影の様子をアップし、左腕を掲げ、大きなガッツポーズをする写真を投稿した。この投稿にはお笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦からの「これを待っていました！」