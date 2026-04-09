◆パ・リーグオリックス２ｘ―１ロッテ＝延長１０回＝（９日・京セラドーム大阪）オリックスがロッテとの死闘を制し、ともに今季初となるサヨナラ勝利で同一カード３連勝を飾った。直前の日本ハム３連戦で３連敗を喫して借金を背負っていたが、貯金を２に戻し、首位・ソフトバンクに１ゲーム差をキープした。１―１同点の延長１０回、西川龍馬外野手が決めた。１死三塁から中前にはじき返した。サヨナラ打は広島時代の２２年