◇パ・リーグ日本ハム4ー2楽天（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が9日、楽天戦（楽天モバイル最強パーク）で5号3ランなどマルチ安打3打点をマーク。本塁打と打点でリーグ2冠に躍り出た。「奈良間が同点タイムリー打ってくれたので、楽な気持ちで打席に入れた。みんなが作ってくれた流れだったので、乗ることができた」同点に追いついた6回無死一、二塁。打席に立った清宮幸