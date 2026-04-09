【新華社北京4月9日】中国国務院は9日、内モンゴル自治区に自由貿易試験区を設置する総合計画を発表した。これにより、自由貿易試験区は全国で23カ所となった。計画では、内モンゴル自由貿易試験区により大きな改革の自主権を付与し、各種制度の先行導入や実証を進めるとともに、幅広い分野で改革を推進する方針を示した。国境住民による小口相互取引（辺民互市貿易）の制度革新、国際物流サービス機能の強化、科学技術成果の