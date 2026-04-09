来月、フランスで開催される第79回カンヌ国際映画祭で、最高賞を競うコンペティション部門に日本映画としては25年ぶりに3作品がノミネートされました。世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭で、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本映画3作品がノミネートされました。3作品が同時にノミネートされるのは25年ぶりとなります。是枝裕和監督の新作「箱の中の羊」は、綾瀬はるかさんと千鳥の大悟さんが夫婦役を