◇プロ野球 パ・リーグ オリックス 2x-1 ロッテ(9日、京セラドーム)オリックスはロッテを相手に3連勝。3戦目のこの日は延長にもつれるロースコアゲームを制し、サヨナラ勝利としました。この日の先発は宮城大弥投手。初回から藤原恭大選手にヒットを浴びるも無失点でしのぎ、続く2回は三者凡退に抑えます。その後もランナーを背負いながらも粘投。これに応えるように、打線は3回に連打などで2アウト満塁の好機をつかみ、太田椋選手