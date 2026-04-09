全国の書店の店員さんが一番売りたい本を選ぶ「本屋大賞」が発表されました。「読書離れ」と言われる中、本を読んでもらうための新たな取り組みも始まっているようです。【写真で見る】いま人気の「図鑑」こんなものもあるの？「本屋大賞」朝井リョウさんが受賞井上貴博キャスター:4月9日に「2026年本屋大賞」が発表されました。全国490書店の書店員698人が「最も売りたい」「おすすめしたい」という本に投票します。大賞を受賞し