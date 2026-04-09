◇パ・リーグオリックス2―1ロッテ（2026年4月9日京セラD）オリックスが今季初のサヨナラ勝ちで、ロッテ相手に同一カード3連勝を飾った。1-1の同点で迎えた延長10回裏。二塁打で出た先頭の宗が、広岡の送りバントで進んだ1死3塁の場面で西川がサヨナラ打。京セラドームが歓喜に包まれた。ヒーローインタビューで西川は「いや、僕じゃなくて（広岡） 大志に決めてほしかったんですけど、なんとか決めれてよかったです」