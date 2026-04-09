韓国の６人組ボーイグループ・ＴＷＳ（トゥアス）が９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで、２度目のファンミーティング「４２：ＣＬＵＢ」を開催した。８日と２日間で３公演を開催し、計３万人の４２（サイ＝ファンの呼称）を動員。トークパートでは、メンバー扮（ふん）する廃部危機の運動部部長が各部の魅力を伝え、４２を加入させるアピール合戦を繰り広げた。射撃部部長になりきったＨＡＮＪＩＮ（ハンジン＝２０）は「僕が狙