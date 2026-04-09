中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰・供給不安が「経営にマイナス」と回答した企業が96.6％にのぼりました。帝国データバンクによりますと、原油価格の高騰や供給不安による経営への「マイナス」の影響として「自社で使用する車両の燃料費の上昇」をあげた企業が73.4％と最も多く、ナフサなど「原油由来の原材料価格の上昇」が66.7％と続きました。さらに、現在の原油価格の水準が半年ほど続いた場合、4割以上（43.8％）の企業