お金のこと、体調のこと、老後生活は何かと不安になるものです。老後のお金まわりの疑問について、専門家が回答します。今回は、60代で一人暮らしをしていて、まわりに頼る人がいないときの対策についてです。 Q：一人暮らしで年金生活。孤立死が心配です「60代一人暮らし。年金生活で、働いていません。今は身のまわりのことに不自由していませんが、将来、孤立死が心配です。親戚や友達はいません。何か対策はありますか？」（65