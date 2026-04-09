全国各地で桜が満開を迎え、春の陽気に包まれるお出かけ日和が続いています。 今年の見頃を逃さないよう、多くの方が注目している人気の花見スポットをチェックしてみましょう。All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、香川で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結