言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、人の心のありようから、少し辛辣（しんらつ）な振る舞い、さらには動物や個人のバックグラウンドにまつわる言葉まで、バリエーション豊かな3語をそろえました。頭を柔らかくして、制限時間1分以内のクリアに挑戦してみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□げ□□す□□みヒント：幼い子が一