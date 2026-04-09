「最近、なんだか疲れているみたい……」塾通いが始まった小4のわが子を見て、そんな不安を感じている保護者も多いのではないでしょうか。本格的な中学受験塾に通い始めると、授業の難易度や帰宅時間の遅さ、宿題量の多さなどで生活リズムは大きく変わります。真面目な子ほど無理をしてしまい、睡眠不足や疲労が重なることもあるでしょう。早稲アカ・駿台で25年以上受験指導に携わる西村創先生に、小4が入塾直後に疲れやすい理由の