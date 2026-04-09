皇族の数が減少するなかで、対策としてたびたび議論されてきたのが「女性宮家」の創設です。女性皇族が結婚後も皇室に残り、新たな宮家を構成できるようにする制度案です。一見すると現実的な解決策のようにも思えますが、制度面ではさまざまな課題が指摘されています。結婚相手の扱いや皇位継承との関係など、検討すべき論点は少なくありません。本記事では『竹田恒泰の特別講義天皇と皇族』（竹田恒泰・著／Gakken）より一部を