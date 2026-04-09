衣替えの季節、大切に保管していたはずの服に「虫食い穴」や「謎のシミ」を見つけてショックを受けたことはありませんか？ その原因の多くは、防虫剤の「選び方」や「組み合わせ」にあります。せっかくの虫対策を台無しにしないために、防虫剤の正しい知識と絶対にやってはいけないタブーを解説します。1. 防虫剤の「正しい選び方」防虫剤には主に4つの成分があり、それぞれ特徴が異なります。まずはクローゼットや引き出しの環境