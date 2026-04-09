俳優の土屋太鳳さんは4月7日、自身のInstagramを更新。笑顔の自撮りショットを公開しました。【写真】桜の下で笑顔の土屋太鳳「すごく明るくて綺麗だね」土屋さんは「東京は葉桜が増えてきましたが、新しい葉っぱのツヤツヤした姿に花だけの時期にはない力強さを感じてます」とつづり、1枚の写真を投稿。桜の木の下で撮影した自撮りショットです。青空と満開の桜を背景に、柔らかいほほ笑みを見せています。コメントでは「すごく