アメリカのオーディオメーカー House of Marley（ハウス・オブ・マーリー）から、クラシカルなルックスのレコードプレーヤー「RISE UP TURNTABLE 」が登場しました。温かみを感じさせるルックスでありつつ、スピーカーを内蔵しているので、ほかの機器と接続しなくてもレコードリスニングが楽しめます。Bluetooth対応でオーディオの中核に Image: KANJITSU DENKI