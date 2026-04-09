東京六大学野球連盟は9日、都内で11日の春季リーグ開幕に向けた懇親会を開いた。早大OBで、リーグ戦の公式記録員を務めてきた相沢佳則氏は「公式記録員勤続20年表彰」を受けた。登壇した相沢氏は「早稲田大学の公式記録員は初代から飛田穂洲、小川正太郎、中島治康という殿堂入りトリオが勤め上げてこられまして、私が10人目ということになります。この100年の節目にちょうど20年間を勤めさせていただきました。これから21シ