新潟県は4月9日、今年2月から発表していた今シーズン2度目のインフルエンザの警報を解除しました。 県によりますと、先週1週間の医療機関1カ所あたりのインフルエンザの報告数は5.91人で、国の示す終息基準の10人を下回りました。 警報は解除されましたが、県は引き続き、手洗いなど基本的な感染対策を呼びかけています。