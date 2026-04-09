イスラエルのネタニヤフ首相は9日、隣国レバノンの親イラン武装組織ヒズボラを攻撃し続けると強調しました。イスラエルのネタニヤフ首相はSNSでレバノンで8日に過去最大規模の空爆を行い、ヒズボラの最高指導者カセム師の甥で側近だったハルシ氏を殺害したと明らかにしました。またレバノン南部でヒズボラの武器庫などの拠点を攻撃したということです。ネタニヤフ氏は「イスラエル北部の住民の安全が確保できるまでヒズボラを攻撃