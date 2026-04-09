元テレビ朝日アナウンサーで、トヨタ自動車所属ジャーナリストの富川悠太氏（49）の長男のモデル富川立夢（りずむ）が9日までに、インスタグラムを更新。大学入学を報告し、スーツ姿のショットを公開した。「大学入学しましたー！風強すぎて髪崩れてます」と伝え、風に吹かれながら東京・日本武道館の前でスーツ姿でポーズを決めるショットを投稿した。フォロワーからは「相変わらずイケメンすぎです」「入学おめでとう」「これ