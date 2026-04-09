歌手の西川貴教が９日、「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（大阪・読売テレビ）に出演し、京都・南丹市に住む小学６年生の男児が行方不明になっている件について言及した。３月２３日の朝、父親が小学校の近くまで車で送り届けたあとに小学６年生の男児・安達結希さんが行方不明になってから１８日目となった。お笑いコンビ「メッセンジャー」あいはら雅一は「気にして見てますけど、捜査・捜索のことはプロにお任せするしかない