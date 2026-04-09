ちいかわらんど公式X(@chiikawa_land)は、4月18日よりちいかわらんど全店にて「ちいかわ ボンボンドロップシール(ちいかわ×ハチワレ×うさぎ)」を再入荷することを発表した。今回は「ちいかわ ボンボンドロップシール(ちいかわ×ハチワレ×うさぎ)」1種類のみの再入荷となる。他種の再入荷は未定。ちいかわらんど公式X(@chiikawa_land)よりなお、再入荷分の販売については、混雑緩和のため、購入を抽選/先着予約制で受け付ける。4