日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（2月）、PCE価格指数（2月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）、新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（2月）21:30 予想0.3%前回0.4%（個人所得・前月比) 予想0.5%前回0.4%（個人支出・前月比) PCE価格指数（2月）21:30 予想0.4%前回0.3%（PCE価格指数・前月比) 予想2.8%前回