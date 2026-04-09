実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:30 結果0.5% 予想0.7%前回0.7%（実質GDP・前期比年率) 結果1.9% 予想2.0%前回2.0%（個人消費・前期比年率) 結果3.7% 予想3.8%前回3.8%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果2.7% 予想2.7%前回2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)