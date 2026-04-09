秋田朝日放送 秋田地方気象台は、秋田市のソメイヨシノの満開を発表しました。平年より１３日早く去年より９日早い満開です。６日の開花発表から短期間での満開です。 ソメイヨシノやシダレザクラなどおよそ６３０本のサクラが植えられている千秋公園では、8日午後にサクラの開花が発表されました。最高気温が１８・３℃と５月上旬並みとなった秋田市では、千秋公園で散策を楽しむ人の姿もありました。千秋公園では11日か