4月から始まった自転車の交通違反への「青切符」の運用。この青切符の取り締まりを装ったとみられる男から、高校生が2000円をだまし取られる詐欺事件が発生しました。◇福岡市（8日）「自転車の方、しっかり一時停止してください。停止線の前で止まるようにしてください」自転車の交通違反に反則金を科す「青切符制度」が始まって8日。福岡市（8日）「規制時間といって、入ってはいけない時間決まっていて、今回、反則金5000円に