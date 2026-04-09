アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛さん（25）が、モーニング娘。’26およびハロー！プロジェクトを卒業することが9日に公式サイトで発表されました。公式サイトでは、「メンバーの牧野真莉愛ですが、4月11日より開催の『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』をもちまして、モーニング娘。'26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。続けて、「本人より“思う存分モ