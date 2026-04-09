西武園競輪場のG3「第1回平原康多カップ」は初日を終えた。6Rは人気になっていた稲川翔（41＝大阪）が橋本優己を差せず2着。「感覚とゴール線のズレがある。余裕はあったが、それではダメ。いい意味でいえばラインで決めたいという思いで走っているけど、お客さんの期待を裏切っている。今後ないように」と反省した。2日目へ向けてはこう語った。「初日は新車だったが自転車を戻します」。今度こそファンの期待に応えたい