「阪神２−０ヤクルト」（９日、甲子園球場）４年目でプロ初先発のマウンドに臨んだ阪神・茨木秀俊投手が６回５安打無失点の好投。六回途中からは強くなり始めた雨に苦しみ、２死満塁のピンチを招いたが、４球連続チェンジアップを投げ込んで代打・宮本を空振り三振に打ち取り、プロ初勝利を手にした。七回２死一塁から、森下が中前打を放った場面で降雨中断となり、１０分後の午後８時４６分に降雨コールドゲームが宣告され