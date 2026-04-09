◇パ・リーグソフトバンク2―0西武（2026年4月9日みずほペイペイD）今季初の3連勝を狙った西武は、先発・菅井信也投手（22）が6回2安打無失点の好投を見せたが、2番手・ラミレスが7回に近藤に2ランを浴びて2失点。打線も初回の1安打のみと迫力を欠いて菅井を援護することができなかった。菅井は「もう自分の投球をすることだけを考えていた。（援護がないことは）特に何も思っていないです。自分の投球をしっかりしてい