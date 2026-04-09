「楽天２−４日本ハム」（９日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが逆転勝ちで２連勝。貯金を今季最多の２とした。１点を追う六回に下位打線の連打で無死一、三塁として、１番に入った奈良間が同点中前打。一、二塁から２番・清宮幸が左中間ホームランゾーンに飛び込む決勝３ランを放った。試合後のヒーローインタビューで清宮幸は「奈良間が同点タイムリーを打ってくれたので、本当に楽な気持ちで打席に入れました」と振