宇宙のスケールからすれば近所といえる地球から約35光年先に、これまでの天文学における分類の枠には収まらない惑星が存在するかもしれません。オックスフォード大学のHarrison Nichollsさんを筆頭とする国際研究チームは、これまで水が豊富な海洋惑星の可能性が指摘されていた太陽系外惑星「L 98-59 d」について、実際には深さ数千キロメートルにも及ぶ恒久的な「マグマオーシャン（マグマの海）」を持つ、全く新しいタイプの惑星