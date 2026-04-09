◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神の茨木秀俊投手（21）が9日のヤクルト戦でプロ初先発。雨の中での登板で、6回を5安打無失点に抑えてプロ初勝利を挙げた。試合は2―0の7回、阪神攻撃中に雨が強くなり中断。そのまま降雨コールドゲームとなった。試合後も激しい雨が降り続いたため、ヒーローインタビューは珍しく室内で行われ、その模様が球場のビジョンで流れた。先制本塁打を放った22年ドラフト