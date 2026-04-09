ＳＫＥ４８の所属事務所が９日、公式サイトで、メンバーの中坂美祐（２０）が１０日から活動再開することを発表した。１月に当時のマネジャーを担当していたスタッフより中坂に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚し、当面の間の活動を休止していた。中坂の活動休止はマネジャーを担当していたスタッフから、不適切と受け取られかねない業務外の連絡が続いていたことが発覚したためとし、当該マネジャーも