大事って言ったのに！！▶▶この作品を最初から読む中村佳奈は夫の拓哉、息子の翔太と暮らすワーキングマザー。保育園のお迎えで車を運転していたとき、車内で避妊具を発見してしまいます。夫に疑惑が浮かぶなか、子どもたちやママたちからも慕われる、保育園の先生・清花（さやか）主催のお話会「清花会」に誘われて…。生活に侵食していくまるでモンスターのような保育士。妻は、そして家族はどうなっていくのでしょう