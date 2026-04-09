4月第1週の動員ランキングは、トップ10に新作のランクインなし。これは、翌週の4月10日に『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を控えて、シネコンのほとんどのスクリーンを奪われてしまうこの時期の公開を有力作が避けた影響もあるだろう。そういう意味では、今年のアカデミー賞で8部門にノミネート、主演のジェシー・バックリーが主演女優賞を受賞した4月10日公開のクロエ・ジャオ監督の新