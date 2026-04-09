モンテカルロ・マスターズ 大会期間：2026年4月5日～2026年4月12日 開催地：モナコ モンテカルロ コート：クレー（赤土） 結果：[フェリックス オジェ アリアシム] 1 - 0 [キャスパー ルード] 試合の詳細データはこちら≫ モンテカルロ・マスターズ第5日がモナコ モンテカルロで行われ、男子シングルス3回戦で、第6シードのフェリックス オジェ アリアシムと第9シ