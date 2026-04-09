今年5月12日から開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、濱口竜介監督作品「急に具合が悪くなる」が正式出品されることが分かりました。 【写真を見る】【 カンヌ映画祭 】濱口竜介監督作品「急に具合が悪くなる」コンペ出品決定岡本多緒「約四か月間滞在していたフランスの地で初お披露目できる喜び」濱口竜介監督はこれまでに「寝ても覚めても」(2018)「ドライブ・マイ・カー」(2021)の2作がカンヌ国