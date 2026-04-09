集合住宅の入り口付近で現場検証をする大阪府警の捜査員＝9日午前11時51分、大阪府和泉市大阪府警は9日、同府和泉市の集合住宅の一室で8日に血を流して死亡しているのが見つかった女性2人の身元を、住人の母親（76）と娘（41）だと明らかにした。首を刺されるなどしており、府警は殺人事件と断定し、和泉署に捜査本部を設置した。府警によると、2人は職業不詳村上和子さんと、長女で社会福祉士裕加さん。司法解剖の結果、死因